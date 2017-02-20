Genç avukata zor veda

Devrim Demir

Hafta sonu Lefkoşa’ya gitmek için evinden çıkan ve Lavinyum sitesini geçtikten sonra yönetimindeki LK 700 plakalı aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yerinde yaşamını yitiren Girne’nin tanınmış avukatlarından Akan Gürkan, dün çok sayıda seveni tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Akan Gürkan için ilk tören, mesleğini icra ettiği Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde gerçekleşti.

Saat 11.00 sıralarında yapılan törende, genç avukatın tabutunun gelmesi ile ailesi ve meslektaşlarının gözyaşları sel oldu.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde gerçekleşen törende, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Barolar Birliği ve Baro Konsey Başkanı Ünver Bedevi, Girne Mahalli Baro Başkanı Dervişe Çerkez Güryel, Girne Mahalli Baro Temsilcisi Avukat Buğra Akter, Gürkan için birer konuşma yaptı.

Tören’in ardından genç avukatın cenazesi defnedilmek üzere, Lefkoşa İsmail Safa Camii’ne götürüldü.

Cenaze törenine ülkenin dört bir yanından Gürkan’ın meslektaşlarının yanı sıra, yargıçlar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi, ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve eşi, çok sayıda siyasi isim katıldı.

Akter: Bir gün bir yerde buluşuruz

Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde gerçekleşen törende, avukat Akan Gürkan için ilk konuşmayı Girne Mahalli Baro Temsilcisi Avukat Buğra Akter yaptı.

Konuşma sırasında gözyaşlarına hâkim olamayan Akter, “Hayatım boyunca unutamayacağım bir dostumu uğurlamak için geldim. Ben uğurlamaya hazır değilim, bugün gönlünü verdiği mahkemeler önünde onun için son kez toplandık. Bu veda olmasın, bir gün bir yerde buluşuruz” dedi.

Şefik: Hayatının baharında aramızdan ayrıldı

Avukat Buğra Akter’in konuşmasının ardından Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in konuşmaları da törene katılanlara duygusal dakikalar yaşattı. Narin Ferdi Şefik, Akan Gürkan’ın babası Selçuk Gürkan’ın mesleğini seçtiğini ifade ederek, “Mesleğine çok düşkün başarılı bir avukattı. İnandığının peşinde koşan genç arkadaşımızı hayatının baharında kaybettik. Akan, geride ailesini ve meslektaşlarını bıraktı. Hepimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

Ünver Bedevi: Güzel bir insanı uğurluyoruz

Barolar Birliği ve Baro Konsey Başkanı Ünver Bedevi’de Akan Gürkan için yaptığı konuşmada Gürkan’ın işinde çok başarılı ve çalışkan bir meslektaşlarını yitirdiklerini kaydetti. Bedevi, “Mütevazı güzel bir insanı uğurluyoruz” dedi.

Güryel: İnanmakta zorlanıyorum

Girne Mahalli Baro Başkanı Dervişe Çerkez Güryel ise gerçekleştirdiği konuşmada gözyaşlarına boğuldu. Güryel, Gürkan için düşüncelerini gözyaşları içinde anlatırken, “Hukuk nedir Akan ile birlikte öğrendik. Hep keşfetmeyi severdi, kimin hayatına girmişse hep iyileştirme yaptı. Herkese ışık tuttu, yerinde lider yerinde takım arkadaşı oldu. Güler yüzlüydü, yardımsever kocaman bir kalbi vardı. İnanmakta zorlanıyorum, yavrucukları Ege ve Yasemin, eşi Selen sevgili kardeşi Ayşe ve babası Selçuk Gürkan. Başımız sağ olsun” dedi.

Ailesi güçlükle ayakta durdu

Akan Gürkan’ın beklenmedik ölümü aile ve sevenlerinin yanı sıra hukuk camiasını yasa boğdu. Genç avukatı ise meslektaşları defnedileceği yere kadar omuzlarında taşıdı.

Genç avukatın eşi Selen Necat Gürkan, babası avukat Selçuk Gürkan ve kız kardeşi Ayşe Gürkan Yücel taziyeleri güçlükle kabul etti.

Gürkan ailesi sevenlerinin yardımı ile cenaze boyunca ayakta durabildi.

Ege ve Yasemin Gürakn’ın babaları Akan Gürkan, kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığına defnedildi.