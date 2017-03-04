Genç öğrencinin hazin sonu

KKTC’ye üniversite eğitimi için gelen 18 yaşındaki Nijerya uyruklu genç kızın yaşamı ısınmaya çalışırken son buldu

Kuzey Kıbrıs’a üniversite eğitimi için gelen 18 yaşındaki Nijerya uyruklu Mariam Boluwatife Anejifuja ısınmaya çalışırken canından oldu. Kaldığı Yonca Sokak’taki Baran apartmanında dairesinin küçük odasında piknik tüpüne takılan başlıkla ısınmaya çalışan genç kız dün sabah saat 09.30 sıralarında ölü bulundu. Arkadaşları tarafından ölü bulunan genç kızın cesedi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kızın gaz zehirlenmesi sonucu öldüğü tahmin edilirken, polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.