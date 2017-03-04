Lefkoşa13 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Genç öğrencinin hazin sonu
Genç öğrencinin hazin sonu

Genç öğrencinin hazin sonu

KKTC’ye üniversite eğitimi için gelen 18 yaşındaki Nijerya uyruklu genç kızın yaşamı ısınmaya çalışırken son buldu

A+A-

KKTC’ye üniversite eğitimi için gelen 18 yaşındaki Nijerya uyruklu genç kızın yaşamı ısınmaya çalışırken son buldu 

Kuzey Kıbrıs’a üniversite eğitimi için gelen 18 yaşındaki Nijerya uyruklu Mariam Boluwatife Anejifuja ısınmaya çalışırken canından oldu. Kaldığı Yonca Sokak’taki Baran apartmanında dairesinin küçük odasında piknik tüpüne takılan başlıkla ısınmaya çalışan genç kız dün sabah saat 09.30 sıralarında ölü bulundu. Arkadaşları tarafından ölü bulunan genç kızın cesedi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kızın gaz zehirlenmesi sonucu öldüğü tahmin edilirken, polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi. 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.