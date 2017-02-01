Gençler heba oluyor

Eniz Orakcıoğlu

Yeni Bakış’a konuşan Zümrütköy Muhtarı Erhan Celaller, köyün sorunlarından bahsederek, dövizin yükselişinin ülkeye verdiği zararları anlattı.

Celaller, dövizin etkisiyle tüm ülkenin ve bütün vatandaşın etkilendiği gibi köy halkının da zor durumda kaldığını söyleyerek, “Dövizin yükselmesi ile insanların alım gücünün düşmesi, esnafın ödediği vergiler altında ezilmesi, kredi borçları derken köy halkı da ülke insanı gibi gittikçe fakirleşmeye doğru yol alıyor. Son gelen kapitalist sistemi de hesaba katarsak zengin ve fakir kesim oluşmakta ve uçurum büyümektedir. Memurların bile yüzde 90’ı borçludur ve insanlar gerçekten fakirleşmeye devam etmektedir” dedi.

“İşsizlik en büyük sorun”

Köyün başlıca sorunları arasında ise işsizlik geldiğini vurgulayan Celaller, “Özellikle gençler köy meydanında gününü yiyip içerek, içki içerek ve bet oynayarak geçiyor. Köyün diğer bir problemi ise altyapı sorunudur. Yıllar var köyün altyapı problemleri vardır ama her zaman bu konuda köyümüz 2’inci plana atılmaktadır. Gerek yol kenarlarındaki evleklerin açık oluşu, gerekse yolların bozuk oluşu, kanalizasyon olmayışı altyapı problemleri arasında” şeklinde konuştu

“Gençleri spora yönlendiriyoruz”

Gençleri içki ortamından ve kahve köşelerinden uzaklaştırmak için köyde 1-2 kişinin uğraş vererek onları spora yönlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Muhtar Celaller, “Ben, Kulüp başkanı ve bir iki köy sevdalısı arkadaşım bu amaç uğruna çok uğraş vermekteyiz. Amacımız gençlere yol göstermek ve onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmaktır” dedi.

“Köye sahip çıkan yok”

Celaller, sözlerine şu şekilde devam etti; “Allaha şükür köyde her şeyimiz var. Eski kiliseyi çok güzel bir cami haline getirdiler, çocuk parkımız ve gençlerin futbol oynayabilmesi için çim sahamız var. Lakin devlet köye herhangi bir yatırım yapmıyor ve görmezden geliyor. Biraz temizlik anlamında belediye destekliyor başkada köye sahip çıkan yok.”