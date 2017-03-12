Gençler sıkıntılı

Çiğdem Aydın

Kuzey Kıbrıs’ta genellikle kalp ve kanser hastalıklarındaki artışlar gündeme getiriliyor. Ancak; yaşanan işsizlik ve ailevi problemlerin gençleri olumsuz bir şekilde etkilediği, psikolojik sorunların artmasına paralel olarak cinsel sorunların da arttığı belirtiliyor.

Diyalog’a konuşan ülkemizin deneyimli doktorlarından Ürolog Alper Sözüoz, son zamanlarda 30 yaş üstü erkeklerin sertleşme sorunu yaşadığını söylerken, bir yıl içinde sadece yasal yollardan getirilen cinsel gücü artırıcı ilaç miktarının 13 binin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Hekime başvurmaya utanıyorlar…

Kuzey Kıbrıs’ta 30 yaş ve üstü erkeklerin sertleşme sorunu yaşadığı ancak bu sorunu yaşayanların hekime başvurmaya utandığı ortaya çıktı. Bu gelişmeler yaşanırken, cinsel hastalıklarda bel soğukluğu hastalığının da 16 yaşa kadar düştüğü kaydedildi. Kuzey Kıbrıs’ın tanınmış doktorlarından Ürolog Alper Sözüöz, Diyalog Gazetesi’ne ilginç açıklamalarda bulundu. Alper Sözüöz, toplumun hemen her kesiminde, özellikle de gençlerde işsizlik, geçim sıkıntısı, aile sorunları ve gelecek belirsizliği nedeniyle ciddi sağlık sorunlarının görüldüğüne dikkat çekti.

Performans ilaçları rekora koşuyor

Toplumun en önemli sağlık sorununun sadece kalp veya kanser hastalıkları olmadığını vurgulayan Sözüöz, “Diyabet ve psikolojik sorunların yanısıra, gittikçe artan cinsel sorunları da görmezden gelemeyiz” dedi. Performans artırıcı ilaçların satışında artış olduğunu dile getiren Ürolog Alper Sözüöz, “Bu tür ilaçları kullanmak için ciddi bir sertleşme sorunu olması gerekir. Sırf performansı artırmak için kullanılan bu ilaçlar gelişi güzel kullanıldığı zaman başka sıkıntılara neden olur” dedi. Öte yandan Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, 18 yaşın üzerinde 200 bin kişinin yaşadığı KKTC’nin bir yılda yasal yoldan ithal ettiği, cinsel gücü artırıcılar 13 bini aştı.

Ürolog Alper Sözüöz’ün sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Soru: Erkeklerde sertleşme problemleri olduğu sık sorulan sorular arasında bu konuda bizi biraz aydınlatır mısınız?

Cevap: Bu konuları eskiden çok fazla konuşulmazdı saklama ihtiyacı duyuluyordu. Fakat son dönemlerde bu sorun daha sık görülüyor. Eskiden 50’lili yaşlarda başlıyordu bu problem. Şimdi ortalama ömür nerdeyse 80 yaşlarında ve bu problem daha fazla gündeme gelmeye başladı. Erkekler kaç yaşına gelirse gelsin o fonksiyonlarının devam etmesini istiyor.

Bunun yanında gençler de sertleşme sorunu görüyoruz hem de giderek yaygınlaşan bir şekilde. Gençlerde örneğin 30’lu yaşlarda sertleşme için hap kullananlar var: Bu sorunun artmasını da daha sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımının yanı sıra stresli yaşama bağlıyoruz. Örneğin sigara biliyoruz ki damar tıkanıklığı yapar ve peniste damarlar oldukça incedir. Bu nedenle aşırı sigara kullanımı damara kan pompalanmasını etkiler noktaya gelebilir.

Soru: Cinsel Hastalıklarda patlama yaşandığı söyleniyor. Özellikle yabancı öğrenci sayısı arttıkça ülkede bu sorun da artıyor. Ne gibi önlemler tavsiye edersiniz?

Cevap: Bir kere ben mesleğimde 80’li yılların başında gördüğüm hastalıklarla günümüzdeki hastalıklar arasındaki fark, süratle yaygınlaşması ve çeşitliliği oldu. Kesinlikle mümkün olduğu kadar tek eşliliğe önem verilmelidir. Prezervatif de korunma yolları arasındadır fakat siğillerde prezervatifle korunmak pek mümkün değildir. Eğer cinsel temas sırasında siğiller fark edilirse kesinlikle ilişkiye devam edilmemeli ve geri çekilerek duşa girilip daha sonra da bir uzmana gitmekte fayda vardır. Tabi her gördüğümüz zararlı cinsel siğil değildir. Bunun da bilincinde olmak lazım. Eğer siğilin etrafında yara çıban gibi şeyler görülürse doktora başvuru yapılmalıdır.

Soru: En fazla hangi türde cinsel hastalık görülüyor?

Cevap: Günümüzde en çok görülen cinsel hastalıklar papilloma virisü, genital siğiller, frengi, bel soğukluğu gibi hastalıklardır ve bunların bulaşması oldukça hızlıdır. En çok bel soğukluğu hastalığı görülmektedir. Rakamsal olarak veri vermek mümkün değil. Özel hastanelere giden insanlar var. dahası örneğin adam gelir henüz 30-35 yaşlarında bel soğukluğu olmuştur ve eşim duymasın der onun da genelde kaydı gizli tutulur veya yapılmaz bu yüzden istatisk vermek mümkün değil.

Cinsel hayatla tanışma yaşı da geçmişe göre 15 yaşa düştü. Benim en küçük bel soğukluğu hastam 15 yaşında.

Soru: KKTC’de cinsel sorunlarla ve hastalıklarla tanışma yaşı kaçtır?

Cevap: Eskiden cinsel ilişki evlenme yaşında olurdu ama o dönemlerde de küçük yaşta evlenirdi insanlar. 16-17 yaş grubu cinsellikle tanışıyor. 15-16 yaşında genç delikanlılar da cinsellikle tanışıyor. Mümkün olduğu kadar tek eşli ol diyebileceğimiz bir süreç 16 yaşında başlıyor aslında. Özellikle bel soğukluğu yaygındır. Bazen cinsel temasla değil oral yolla da bulaşabilen bir hastalıktır ve fananjit şeklinde kendini gösterir dikkat edilmesi gerekiyor.