"Gençler sürat yapmasın"

Melin Dobran

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki Mahmut Çelik, gözyaşları arasında uğurlandı.

Henüz hayatının baharında olan Çelik’in zamansız vedası, tüm sevenlerini yasa boğdu. Güzelyurt’ta yaşayan Çelik’in cenaze töreninde feryatlar ve gözyaşları dinmedi. Katılımın yoğun olduğu törende babası, güçlükle ayakta durdu. Çelik’in cenazesi, dün Güzelyurt Fatih Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Yuvacık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Diyalog muhabirine konuşan bir aile yakını, Mahmut Çelik’i henüz 28 yaşında kaybetmenin acısı içinde olduklarını belirterek gençlere seslendi “Ne olur sürat yapmayın” dedi.

Kaza nasıl olmuştu?

Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine doğru önceki gün saat 11.30 civarında JH 865 plakalı araç ile seyreden Çelik, Alayköy sanayi bölgesi civarında direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Direksiyon hâkimiyeti kaybedilen araç, orta refüjdeki iki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Aşırı süratli araçtan refüjün içine savrulan Mahmut Çelik, olay yerinde hayatını kaybetmişti.