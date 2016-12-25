Gençlik batağa sürükleniyor

Eniz Orakcıoğlu

Yrd. Doç. Dr. Demet Karakartal, ülke gençliğinin uyuşturucu tehtidi altında olduğuna dikkat çekerek, ülkeyi yönetenlerin bu konuda ciddi tedbir almasını talep etti. Karakartal, “Gençlerimiz hızla uyuşturucu batağına sürükleniyor” dedi.

“Aileler dikkatli olmalı”

Arkadaş ortamının madde kullanımına başlamada önemli bir neden olduğuna dikkat çeken Karakartal, ailelerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğine vurguladı. Karakartal, “Aileler çocuklarının yaşamları ile yakından ilgilenmeleri gerekiyor” dedi.

“Olağan üstü önlemler alınmalı”

Gençlerin uyuşturucu batağına düşme oranlarının her geçen gün artmakta olduğuna dikkat çeken Karakartal, uyuşturucu yüzünden genç yaşta yitip giden hayatların üzücü olduğunu vurguladı. Karakartal, ‘‘Yetkililer olağan üstü önlemlerle bir an önce harekete geçerek gençlerimizi bu bataklıktan çıkarması gerekiyor’’ şeklinde konuştu.

“Önleyici önlemlerin alınması şart!”

Karakartal, bireylerin uyuşturucu bağımlısı olmasından sonra tedavinin güç olduğuna dikkat çekerek, önlemlerin bağımlılık oluşmadan önce alınması gerektiğini belirtti. Karakartal “Önleme programları hazırlanarak bağımlılık oluşmadan önce önleyici önlemler alınabilir” diye konuştu.

“Toplumsal çalışmalar da önemli”

Önleyici önlemlerin alınmasına yönelik toplumun bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Karakartal, “madde kullanımının etkileri ve sonuçları hakkında insanları bilgilendirmek, yanlış inançları düzeltmek ve madde kullanan bireylere karşı önyargılı yaklaşımı ve olumsuz tavrı gidermek amacıyla bilgilendirme yapılarak ve eğitim çalışmalarına önem vererek madde kullanımı engellenebilir” dedi.

“Eğitim çalışmalarına önem verilmeli”

Okullarda öğrencilere yönelik bağımlılık ve zararları konusunda gerekli eğitimlerin verilmesinin gerekliliğine de dikkat çeken Karakartal, ‘‘İlkokul çağından başlayarak tüm eğitim kademelerinde bağımlılık ve zararları konusunda eğitim seminerleri düzenleyerek önleyici önlemlerin alınması gerekir’’ dedi.