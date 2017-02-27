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Gençlik Dairesi ile MS Derneği arasında protokol imzalandı

Gençlik Dairesi ile MS Derneği arasında protokol imzalandı

Gençlik Dairesi ile Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği arasında “Gençlik Dairesi Lapta Gençlik Kampı’nın kullanımıyla” ilgili protokol imzaladı.

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Gençlik Dairesi ile Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği arasında “Gençlik Dairesi Lapta Gençlik Kampı’nın kullanımıyla” ilgili protokol imzaladı.

Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, protokol ile MS Derneği’ne üye hastalar 2017 yılı itibariyle Mayıs ve Ekim aylarında Lapta Gençlik Kampı’ndan yararlanabilecek.

MS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Hançerli imza töreninde yaptığı konuşmada, üye hastaları için doğa ve deniz içerisinde bulunan Lapta Kampı gibi tesisin önemine vurgu yaparak, sağlanan imkandan dolayı Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu’na teşekkür etti.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu da, gençlerin ihtiyaçları yanında toplumsal sorumlulukları yerine getirmenin de görevleri olduğunu ifade ederek, ellerinden gelen desteği mutlulukla yapacaklarını ifade etti.

Eroğlu, daha güzel bir ülke için birliğe, dayanışma ve sevgiye ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

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