Gençlik göç ediyor

Eniz Orakcıoğlu

Bahçeli köyü sakini Osman Şengün, Yeni Bakış’a konuşarak köyün sorunlarını anlattı. Köyden ulaşım ve iş imkanı olmaması, kırsal kesim arsası dağıtılmadığı için gençliğin köyden göç ettiğini söyleyen Şengün, “Köyümüzde birkaç ana başlık altında sorunları toplayabiliriz, tabi ki her yerde olduğu gibi en büyük sorun genç nüfusun göçü ama bunun yanında köyün bakımsız ve ilgisiz kalması da problemlerimiz arasında. Bunun yanında yolların bozuk oluşu, yolda oluşan çukurlarda trafik açısından tehlike yaratıyor” dedi

“Merkezden uzak oluşumuz dezavantaj”

Köyün merkeze uzak oluşunun da köy için dezavantajlar oluşturduğunu belirten Şengün, “Köyün nüfusu birçok köye göre daha az ama ve olan insanların da işsizlik ve merkeze uzaklık sebebi ile göç etmesi köyü unutulmuş bir yer haline getiriyor. Kaldı ki yetkililer de köyle ilgilenmiyor” şeklinde konuştu.