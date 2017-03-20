Gençlik Spor ve Kültür Derneği, "Çorabını Al da Gel"e destek verecek

Kıbrıs Gençlik Spor ve Kültür Derneği yarın saat 19:00'da Down Sendromu Farkındalık Günü için düzenlenen "Çorabını Al da Gel" etkinliğine katılıyor.

Dernek Başkanı Duyal, down sendromu hakkında bilinçlenmemiz ve insanlarımızı bilinçlendirmemiz gerektiğini ve dernek olarak konu hakkında üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini söyledi.