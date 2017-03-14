Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), “Nefes İçin Tiyatro” sloganıyla dün Dostlar Tiyatrosu’nun “Bursa Cezaevinden Mektuplar -Yaşamaya Dair” oyununu sahneledi.

LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenen oyunda, Türkiye’den tiyatro sanatçıları Genco Erkal ile Tülay Günal da rol aldı.

Oyunu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve tiyatro severler izledi.

Oyundan elde edilen gelirin tümü, sağlık sorunları nedeniyle üç yıldan beri tedavi gören Nefes Demirpençe’nin tedavisi için bağışlandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı oyun sonrasında yaptığı konuşmada, tiyatro severlerin aynı zamanda yardım sever olduğuna vurgu yaptı.

Genco Erkal’ın Lefkoşalılarla gönül bağı kurduğunı belirten Harmancı, salonda bulunan tiyatro severlere, “Nefesi gürleştirecek şekilde katkı sağladınız” diyerek teşekkür etti.