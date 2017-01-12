Genel Tarım Sigortası düşük zararı olarak yaklaşık 85 bin TL ödedi

Genel Tarım Sigortası Fonu büyükbaş hayvan düşükleri zararı olarak 145 üreticiye yaklaşık 85 bin TL tazminat ödedi.

Fondan yapılan açıklamaya göre, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince aralık ayı büyükbaş hayvan düşük zararı olarak 145 üreticiye 84 bin 960 TL, üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

Hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri duyuruldu.