Genel Tarım Sigortası Fonu’na ek beyanlarla ilgili listeler askıya alındı

Genel Tarım Sigortası Fonu’na 2015-2016 Üretim Yılı’na ilişkin ek beyanlarla ilgili listelerin askıya alındığı duyuruldu.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada, tahıl (arpa, buğday yulaf, tritikale), hâsıllık, baklagil, nadas, narenciye, meyve ağacı, zeytin, harup, bağ ve diğer ağaçlarla ilgili ek beyanlar için hazırlanan askı listelerinin köy ve üretici bazında askıya alındığı kaydedildi.

Ek beyanlarla ilgili itirazların 8 Mart mesai bitimine kadar kabul edileceği, itirazların ne şekilde yapılacağı konusunda askı listelerinde bilgi bulunduğu belirtildi.

İtirazların Genel Tarım Sigortası Fonu’na teslim edilmesi gerektiği, itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulguların doğru kabul edileceği ifade edildi.