Genelkurmay Başkanlığı: "Rusya kazayla Türk askerini vurdu"

Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Türk askerlerinin bulunduğu bir binanın, Rusya'ya ait bir savaş uçağı tarafından IŞİD'e yönelik hava harekâtı esnasında "kazaen" vurulduğu ve üç askerin şehit olduğu bilgisini paylaştı. Olayda biri ağır olmak üzere 11 Türk askeri de yaralandı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, olayın nedeninin "Rusya'nın hava saldırısı esnasında koordinatlar üzerindeki anlaşmazlık" olduğu açıklamasını yaptı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, Rusya lideri Putin'e verdiği raporda iki ülkenin "daha sıkı koordinasyona" ihtiyacı olduğunu belirtti.

TSK açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 9 Şubat günü saat 08.40 sularında yaşandığı belirtilen olay nedeniyle Rusya Federasyonu'nun üzüntü ve taziyelerini ilettiği, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başsağlığı dilemek için aradığı belirtildi. Açıklama şöyle:

"Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır.

RF yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir.

Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak RF Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir PUTİN, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır.

Bizleri acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Rus haber ajansı RIA, Kremlin'in de 'kazayla Türk askerinin vurulması' bilgisini doğruladığını açıkladı.

Şoygu: Daha sıkı koordinasyon sağlanmalı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, konuya ilişkin Rusya lideri Putin'e verdiği raporunda, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de daha sıkı koordinasyon sağlaması gerektiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Gerasimov mevkidaşına üzüntülerini bildirerek başsağlığı diledi.

Kaynak: Genelkurmay Başkanlığı, Reuters