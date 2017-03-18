Genelkurmay’dan bu yıl Atatürk’süz 18 Mart afişi

Genelkurmay Başkanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hazırlanan 3 afişi paylaştı.

Geçen yıllara göre bu yıl Atatürk'ün olmadığı afişlerde, Çanakkale Zaferi'nin simge isimlerinden olan ve sırtında taşıdığı 275 kiloluk mermiyle düşman zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı ve siperdeki askerler vurgusu vardı.

Seyit Onbaşı afişinde, "Sırtında milletin onuru; zaman, mekan ve sözlerin tükendiği yerde" ifadelerine yer verildi. Bir diğer afişte ise "Dün, bugün ve daima vatan için görevde" dendi.

Üçüncü afişte "Vatanın her karış toprağında sen varsın" ifadeleri kullanılarak, yaşamını yitiren, gazi olan ve hala görevini sürdüren Türk askerlerinin vatan toprakları için nöbette olduğuna dikkat çekildi.