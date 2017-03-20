Geri Dönmeyi Düşünmediler adlı oyun YDÜ AKKM’de sahnelenecek
Çanakkale destanının konu edildiği “Geri Dönmeyi Düşünmediler” adlı tiyatro eseri bugün Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (AKKM) sahnelenecek.
A+A-
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıldönümü nedeniyle sahnelenecek tiyatro eseri saat 18.00’de başlayacak.
Ruşen Mert Amanat’ın yazıp, yönettiği ve rol aldığı tiyatro oyununda Polenekin Dadan, Nisa Talaşmanlı, Mari Lidiya Landau, Çağrı Yılmaz, Doğukan Özokutan, Selim Hartavi, Onur Baş, Görkem Kababıyık, Mehmet Emin Aktaş, Hazel Hacıahmetoğlu, Aydın Kayıran ve Hasan Mani rol alıyor.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.