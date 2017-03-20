Lefkoşa21 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Yağ yakımını hızlandıran 'metabolizma canavarı' besinler
  • Bahar yorgunluğundan kurtulmak için bunları yapın
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
  • Krem peynir meme kanseri riskini artırıyor
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KÜLTÜR SANAT

  3. Geri Dönmeyi Düşünmediler adlı oyun YDÜ AKKM’de sahnelenecek
Geri Dönmeyi Düşünmediler adlı oyun YDÜ AKKM’de sahnelenecek

Geri Dönmeyi Düşünmediler adlı oyun YDÜ AKKM’de sahnelenecek

Çanakkale destanının konu edildiği “Geri Dönmeyi Düşünmediler” adlı tiyatro eseri bugün Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (AKKM) sahnelenecek.

A+A-

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıldönümü nedeniyle sahnelenecek tiyatro eseri saat 18.00’de başlayacak.

Ruşen Mert Amanat’ın yazıp, yönettiği ve rol aldığı tiyatro oyununda Polenekin Dadan, Nisa Talaşmanlı, Mari Lidiya Landau, Çağrı Yılmaz, Doğukan Özokutan, Selim Hartavi, Onur Baş, Görkem Kababıyık, Mehmet Emin Aktaş, Hazel Hacıahmetoğlu, Aydın Kayıran ve Hasan Mani rol alıyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.