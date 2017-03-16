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Geri Dönüşüm Fuarı, Cumartesi günü yapılacak

Geri Dönüşüm Fuarı, Cumartesi günü yapılacak

Yeşil Barış Hareketi’nin, Avrupa Birliği’nin hibe programı kapsamında yürüttüğü Umut Tenekeleri Projesi etkinliklerinden olan geri dönüşüm temalı Sivil Toplum Örgütleri Fuarı, Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

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Yeşil Barış Hareketi’nin, Avrupa Birliği’nin hibe programı  kapsamında yürüttüğü Umut Tenekeleri Projesi etkinliklerinden olan geri dönüşüm temalı Sivil Toplum Örgütleri Fuarı, Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Girne Kapısı’ndan saat 10.00’da kortej yürüyüşü ile başlayacak olan etkinlik,  Arasta meydanındaki alan etkinlikleri ile saat 15.00’e kadar devam edecek.

Fuar alanında geri dönüşüm ve yeniden kullanım konularında sergiler ve etkinliklerin yanı sıra,  oyunlar ve müzik dinletileri  de yer alacak.

Fuarda sivil toplum örgütleri  kuracakları stantlarda  çevre ve geri dönüşüm  konulu faaliyetlerin yanı sıra  kendi faaliyetlerini de tanıtabilecekler.

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