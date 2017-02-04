Gezici'den referandum anketi: "'Evet' diyenlerin oranı yüzde 41.2"

ABC gazetesinin anketine göre, Gezici Araştırma tarafından yapılan anket çalışmasında, ‘İçeriğinde Cumhurbaşkanı yetkilerinin artırıldığı, halk arasında ‘Başkanlık Sistemi’ olarak bahsedilen anayasa değişikliği konusunda referanduma giderseniz tercihiniz ne yönde olur?’ sorusuna, katılımcıların yüzde 41.2’si ‘Evet’, yüzde 58.2’si ise ‘Hayır’ dedi.

Katılımcıların, 7 Haziran seçimlerinde oy verdikleri parti ile referandumdaki tercihleri arasındaki ilişkinin karşılaştırıldığı anket sonuçlarına göre,

AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 77.3’ü ‘Evet’, yüzde 22.7’si ‘Hayır’

MHP seçmenlerinin yüzde 31.3’ü ‘Evet’, yüzde 68.7’si ‘Hayır’

CHP seçmenin yüzde 5’i ‘Evet’, yüzde 95’i ‘Hayır’

HDP seçmenlerinin yüzde 4.9’u ‘Evet’, yüzde 95.1 ‘Hayır’ oyu vereceğini söyledi.

OLASI BİR ERKEN SEÇİMDE AK PARTİ’NİN OYU YÜZDE 45.1

Öte yandan araştırma kapsamında katılımcıların olası bir erken seçimdeki oy tercihleri de soruldu. Buna göre, seçmenlerin yüzde 45.1’i AK Parti’ye, yüzde 26’sı CHP’ye, yüzde 15.1’i MHP’ye ve yüzde 10.2’si HDP’ye oy vereceklerini belirtti.