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GİAD çalışma saatlerinde planlanan değişiklikleri desteklediklerini bildirdi

GİAD çalışma saatlerinde planlanan değişiklikleri desteklediklerini bildirdi

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) kamuda çalışma saatlerinde planlanan değişiklikleri olumlu gördüklerini ve desteklediklerini bildirdi.

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Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) kamuda çalışma saatlerinde planlanan değişiklikleri olumlu gördüklerini ve desteklediklerini bildirdi.

GİAD tarafından yapılan yazılı açıklamada kamu kurumlarında şu anda uygulanan çalışma saatlerinin hem çalışan, hem de kamu kurumlarından hizmet alan vatandaş ve özel sektör için yetersiz ve verimsiz kaldığı savunuldu.

Açıklamada, “Var olan uygulamada personelin öğlen arasına çıkmadan 15:30’a kadar altyapısı da yetersiz olan dairelerde çalışmaları istenmekte olup, bu durumda personel, kısa bir sürede yemek aralarını vatandaşa hizmet verildiği sırada dairelerde yapmak zorunda kalmaktadır” denildi

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