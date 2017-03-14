GİBETSU, “Baştan Çıkarma” adlı oyunla prömiyer yapacak

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU), Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 7. Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nde “Baştan Çıkarma” adlı oyunla prömiyer yapacak.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, oyun, Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de sahnelenecek.

Oyun, Dünya Tiyatro Günü nedeniyle 27 Mart’ta da sahneye konacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 1999 yılında kurulan GİBETSU’nun kendine has bakış açısı, deneysel ve öncü tiyatro çalışmaları ile özelde Girne kent halkının, genelde tüm ülke halkının takdir ve beğenisini kazandığını ifade etti.

GİBETSU’nun, uluslararası tiyatro festivallerinde de hem Girne Belediyesi’ni hem de ülkeyi temsil ettiğini belirten Güngördü, sanatçıların oyunları amatör bir ruh ve profesyonel bir anlayışla sahnelemekte olduklarını kaydetti.

Güngördü, oyunu izleyecek tiyatro severlere iyi seyirler de diledi.