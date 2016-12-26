Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda duvar yıkıldı

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı da ülkeyi etkisi altına alan yağmurlardan nasibini aldı.

Kısa bir süre önce ışıklandırılan Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı önceki gün yağan yoğun yağışların etkisiyle zarar gördü.

Stadın kuzey kısmında bulunan duvar yoğun yağmurlar nedeniyle oluşan toprak kaymasından dolayı devrildi.

Işıklandırma nedeniyle o bölüme yerleştirilen elektrik jeneratörü de kaymanın etkisiyle yerinden kayarak yan yattı.

Saha zemininde herhangi bir hasar olmazken maçların devre arasına girmesi nedeniyle devrilen duvarın yeniden yapılması ve yan yatan jeneratörün yerine alınması için çalışmaların başlatılacağı belirtildi.