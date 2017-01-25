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Girne Akdeniz Lıons Derneği, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni ziyaret etti

Girne Akdeniz Lıons Derneği, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni ziyaret etti

Girne Akdeniz Lions Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, 27-28 Ocak Direnişinin yaklaşan 59. Yıldönümü dolayısıyla bugün Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

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Deniz Erhun Başkanlığındaki Girne Akdeniz Lions Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, 27-28 Ocak Direnişinin yaklaşan 59. Yıldönümü dolayısıyla  bugün Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret sırasında Dernek başkanı Ertan Ersan dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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