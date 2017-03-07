Girne Belediye Başkanı Güngördü, kadın sanatçılarla bir araya geldi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyenin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayesinde bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması kapsamında ülkeye gelen kadın sanatçılarla Girne Halk Kütüphanesi’nde bir araya geldi.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Güngördü, sanatçıların çalışmalarını izleyerek, sohbet etti.

Girne Belediye Başkanı Güngördü, dünyanın çeşitli ülkelerinden ülkeye gelen sanatçıları Girne’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Yerli ve yabancı sanatçılarla Proje Koordinatörü İpek Denizli’ye ortaya koydukları sanat çalışması nedeniyle kutlayan Güngördü, emeği geçenlere teşekkür etti. Gelecekte Uluslararası Kadın Sanatçıları Sanat Buluşması’nın kente bırakacağı sanat eserlerinin sergilenmesi için de bazı projeleri olacağını belirten Güngördü, etkinliğin dünya barışı ve insanları kardeşçe yaşamaları için kamçıladığını kaydetti. Güngördü, sanatçıların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü de kutladı.

Hafta boyunca Girne Halk Kütüphanesi’ndeki çalışmalarını sürdürecek olan 3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların çalışmaları, 9 Mart saat 18.30’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak sergide sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

Etkinlikte, Bulgaristan’dan Biliana Pavlova Bachvarova, Fransa’dan Delphine Manet ve Pascale Nesson, Kosova’dan Arbana Hajredinaj, Türkiye’den Melek Günbey Güler, Seran Tepeoğlu ve Yurdagül Işıl ile ülkemizden Mümine Özdemirağ Yağlı, Sevcan Çerkez, Zühre Özkaraman, İpek Denizli Karagöz ve Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Seramik-Resim Sanatçısı Bedia Kale yer alıyor.