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Girne Belediyesi, Beylikdüzü hayvan barınağında incelemelerde bulundu

Girne Belediyesi, Beylikdüzü hayvan barınağında incelemelerde bulundu

Girne Belediyesi heyeti, İstanbul'da, Türkiye’de Beylikdüzü Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

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Girne Belediyesi heyeti, İstanbul'da, Türkiye’de Beylikdüzü Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi kardeş belediye Beylikdüzü Belediyesi’nin Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Karşılıklı işbirliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Girne Belediyesi heyetini, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz ve Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel ağırladı.

Girne’ye kazandırılmak istenen “Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi” için Beylikdüzü Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde uygulanan modeli inceleyen heyet, barınak, ameliyathane, mutfak, engelli bölümü ve kedi evleri bölümünü gezdi, bilgiler aldı.

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