Girne Belediyesi Kültür Sanat Atölyesi’nin kursları sürüyor

Girne Belediyesi Kültür-Sanat Atölyesi’nin 2016-2017 dönemi takı tasarım, ipek koza ve el işi kursları sürüyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, takı tasarım, güneş danteli, Lapta nakışı, bargello, goldwork, suzini, punch, crewel, Maraş işi, Brezilya nakışı, black work, boncuk nakışı, çin iğnesi, stump work, keçe, portre nakışı, dantel anglez, süryani alanlarında verilen kurslar, eğitmen Çelen Özkaynak yönetiminde, Girne Kültür Sanat Merkezi’nde haftanın 3 günü gerçekleşiyor.

Eğitmen Çelen Özkaynak, kurslara; emekli, ev hanımı ve yabancı kadınların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, dolu olan kurslara kayıt yapmak isteyenleri ancak yer açıldığında çağırabildiklerini söyledi.

Ülkede ithal ürünlere olan talepten yakınan Özkaynak, emeğin hak ettiği değeri bulmadığı ve emek verilerek üretilen işlerin satışını gerçekleştirmede zorlandıklarını belirtti.

Özkaynak, kursta yapılan işlerin bu ayın ikinci yarısında sergileneceğini ifade etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kültür Sanat Atölyesi’ni ziyaret ederek boş vakitlerini değerlendiren, yaşamdan kopmayan, faydalı ve verimli işler yapan kursiyerleri kutladı.

“Kadınlarımızın beceri ve sundukları güzellikler bizleri her zaman gururlandırıyor. Sizler bu kente değer katıyor, gelecek nesillere örnek oluyorsunuz” diyen Güngördü, üreten ve ülkenin kültür ve sanatına katkı koyanları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.