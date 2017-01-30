Girne Belediyesi Turizm Parkı’nda yenileme çalışmaları sürüyor

Girne Belediyesi’ne ait, uzun zamandır atıl vaziyetteki Turizm Parkı’nda yenileme çalışmaları kapsamında parkın taş duvar işleri ve yeni büfe inşası tamamlandı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yakın bir süre sonra büfe işletmesi için ihaleye çıkılacağı ve parka yeni çocuk oyun grubu yerleştirileceği belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyenin, sosyal yaşamın önemli bir parçası olan çocuk oyun alanlarının yenilenmesi, yeni oyun alanlarının hizmete girmesi ve yeşil alanların çoğaltılması konusunda çalışmalara başladığını kaydetti.

Kente son iki yılda 5 yeni çocuk oyun parkı kazandırdıklarını belirten Güngördü, mevcut oyun parkları oyuncaklarının da yenilendiğini ifade etti.

Kentte devam eden yapılaşmaya karşın aile, çocuk ve gençlerin doğa ile iç içe zaman geçirecekleri rekreasyon alanı arazisi olmadığına dikkat çeken Güngördü, kent merkezi ile belediyeye bağlı köylerde küçük alanları çocuk oyun parkı olarak düzenlenmeye çalıştıklarını söyledi.

Güngördü, çocuk oyun parklarının korunması ve çevrenin temiz tutulması konusunda kent halkına görev düştüğünü belirtti.