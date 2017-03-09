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Girne Belediyesi Yürüyüş Kulübü Kadınlar Günü Korululuğu için ağaç dikecek

Girne Belediyesi Yürüyüş Kulübü Kadınlar Günü Korululuğu için ağaç dikecek

Girne Belediyesi Yürüyüş Kulübü üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Korululuğu için Pazar günü ağaç dikecek.

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Girne Belediyesi Yürüyüş Kulübü üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Korululuğu için Pazar günü ağaç dikecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi 12 Mart Pazar “Birlikte yürüyoruz, Gücümüze güç katıyoruz” sloganıyla yürüyüş düzenleyecek.

Yürüyüşün ardından Girne Sosyal Konutlar bölgesi Nurettin Ersin Paşa Sokak’ta bulunan, ismi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Korululuğu olacak yeşil alanda fidan dikimi yapılacak.

Yürüyüşe  Girne Otobüs Terminal alanından saat 08:30’da başlanacağı kaydedildi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kente yeni bir koruluk kazandırmak istediklerini söyledi.

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