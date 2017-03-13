Girne Belediyesi Yürüyüş Kulübü yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi

Girne Belediyesi Yürüyüş Kulübü dün; “Birlikte yürüyoruz, Gücümüze güç katıyoruz” sloganıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe, kulüp üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte ayrıca, Girne Sosyal Konutlar bölgesi Nurettin Ersin Paşa Sokak’taki yeşil alana fidan dikilerek, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü Korululuğu’ oluşturuldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kente yeni bir koruluk kazandırdıklarını söyledi.

Girne’de park, bahçe ve yeşil alanlara ağaç dikmeyi sürdüreceklerini belirten Güngördü, etkinliklerde aralarında sivil toplum örgütü temsilcilerini de görmek istediklerini ifade etti.

Etkinliğe katkı koyanlara teşekkür eden Güngördü, “bu Pazar gününü yalnızca bize ayırmadınız, bugünü aynı zamanda gelecek nesillerin yeşil bir doğada yaşaması için ayırdınız. Bu hareket gelecek nesiller için en güzel mirastır” dedi.