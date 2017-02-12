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  3. Girne Belediyesi’nden çocuklara yarı yıl partisi

Girne Belediyesi’nden çocuklara yarı yıl partisi

Girne Belediyesi’nden çocuklara yarı yıl partisi 118

Girne Belediyesi, Yarı Yıl Şenliği kapsamında dün  Bandabuliya’da çocuk partisi düzenlendi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre,  sevimli kahramanlar eşliğinde oyunlar oynayan ve çeşitli yarışmalara katılan çocuklar, eğlenceli saatler geçirdi. 

Ücretsiz ve tüm çocukların katılımına açık olan etkinlikte belediye tarafından çocuklara çeşitli ikramlar, patlamış mısır, pamuk şekeri ve balonlar dağıtıldı.

Etkinlikte çocuklara ve ailelerine seslenen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, amaçlarının şubat tatilinde çocuklara eğitici ve eğlenceli faaliyetler düzenlemek olduğunu söyledi.

Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği çarşamba günü, çocuk, genç ve yetişkinlerin katılımıyla Zeytinlik Köy Evi’nde gerçekleştirilecek seramik atölyesiyle son bulacak.