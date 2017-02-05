Girne Belediyesi’nin Yarıyıl Şenliği başladı

Girne Belediyesi’nin okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuk ve gençlere yönelik organize ettiği “Yarı Yıl Şenliği” başladı.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, şenlik dün Bandabuliya’da resim atölyesi etkinliğiyle start aldı.

Etkinlikte, çocuklar eğitmen Bedia Kale yönetiminde yaşadıkları kent Girne’yi çizdi. Resimler bir hafta süreyle Bandabuliya’da sergilenecek.

GÜNGÖRDÜ DE ÇOCUKLARLA RESİM ÇİZDİ, SOHBET ETTİ

Etkinlikte konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, okulların yarı yıl tatiline girmesiyle çocuklara eğlenceli ve farklı günler yaşatmak için program hazırladıklarını kaydetti.

Çocukların eğitici, öğretici ve neşeli saatler geçirmelerini amaçladıklarını belirten Güngördü, katkıda bulunan eğitmenlere teşekkür etti.

Etkinlikte çocuklarla birlikte resim çizerek sohbet eden Güngördü, “Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Hepinize, mutlu, sağlıklı güzel neşeli bir yarıyıl tatili dilerim” dedi.

Güngördü, çocukları belediyenin düzenlediği diğer etkinliklere de katılmaya davet etti.

ETKİNLİKLER

Yarı Yıl Şenliği kapsamında 7 Şubat’ta Leymosun Kültür Evi’nde Masal Atölyesi, 11 Şubat’ta Bandabuliya’da Çocuk Partisi, 15 Şubat’ta Zeytinlik Köy Evi’nde Seramik Atölyesi etkinliği düzenlenecek.

Tüm etkinlikler saat 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak.