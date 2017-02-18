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Girne boğazında feci kaza!

Girne boğazında feci kaza!

Girne –Lefkoşa istikameti boğaz mevkinde bu sabah trafik kazası meydana geldi.

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Girne –Lefkoşa istikameti boğaz mevkinde bu sabah ölümlü trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Bülteninden alınan bilgiye göre saat 09:15 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolu 15-16’ıncı km’leri arasında, Girne’de sakin Akan Gürkan (E-39), yönetimindeki LK 700 plakalı araç ile Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu araçtan savrulan araç sürücüsü Akan Gürkan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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