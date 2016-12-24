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Girne dağyolu yine bela oldu!

Girne dağyolu yine bela oldu!

Girne’de yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri meydana geldi

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Polis Basın Subaylığı’da Girne’de yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri meydana geldiğini, Özellikle dağdan gelen suyun kaya parçalarını da beraberinde getirmesinden dolayı yollarda olumsuzluk yaratığı uyarısında bulundu.

Polis ayrıca, Girne –Değirmenlik dağyolu’nda olası taş düşmelerine karşı sürücülerin tedbili olmasını istedi.

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