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  3. Girne İnisiyatifi, yarın Bedis’te yapılacak eyleme destek belirtti
Girne İnisiyatifi, yarın Bedis’te yapılacak eyleme destek belirtti

Girne İnisiyatifi, yarın Bedis’te yapılacak eyleme destek belirtti

Girne İnisiyatifi, Gazimağusa’da Bedi’s piknik alanımda yapılacak olan çevre eylemine destek belirtti.

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Girne İnisiyatifi, Gazimağusa’da Bedi’s piknik alanımda yapılacak olan çevre eylemine destek belirtti.

Girne İnisiyatifi’den yapılan açıklamada, Gazimağusa bölgesinde, Bedis piknik alanının özel bir kişiye kiralandığı, tellerle çevrildiği, kapısına kilit vurulduğu ve alan içerisine beton dökülmek suretiyle doğanın tahrip edildiği haberinin üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.

Kamusal alanlara dönük saldırıların, ada çapında tüm hızıyla sürdüğü iddia edilen açıklamada, ortak alanların birer birer sermayenin kar alanları haline getirilmeye çalışıldığı ileri süürldü.

Açıklamada, kamuya ait bir arazinin halkın ücretsiz kullanımına kapatılmasının kamu vicdanını yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, “Girne İnisiyatifi olarak birçok defa ifade ettiğimiz gibi “bir coğrafyanın öznelerinin o coğrafyada yaşayanlar” olduğuna inanmaktayız. Bu çerçevede  25 Şubat Cumartesi günü saat 14.30’da Bedis’te düzenlenecek eylem etrafında örgütlenen insanları kucaklar, verdikleri mücadeleyi dayanışmayla selamlarız” denildi.

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