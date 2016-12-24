Girne sele teslim!

Girne’de bugün yoğun yağış nedeniyle yolları su kapladı.

Girne’de bugün yoğun yağış nedeniyle yolları su kapladı. Bazı işyerlerini su bastı. Edremit Çemberi kapandı.

Dağdan gelen yağmur suları şehir merkezine kadar indi. Yağmur nedeni ile görüş mesafesi düştü. Bazı araçlar yolda kaldı.

Polis Basın Subaylığı Girne’de yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri meydana geldiğini, özellikle dağdan gelen suyun kaya parçalarını da beraberinde getirmesinden dolayı yollarda olumsuzluk yarattığı uyarısında bulundu.

Polis ayrıca, Girne – Değirmenlik Dağyolu’nda olası taş düşmelerine karşı sürücülerin tedbirli olmasını istedi.

Su birikmesi nedeniyle kapatılan Girne Çevre yolu ile şehir içi trafiğini bağlayan alt geçit yeniden trafiğe açıldı.

Polis aşırı yağışlar sonucu Geçitköy - Çamlıbel arasındaki yolda meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

Su baskınları, Girne merkez yanında Alsancak ve Karaoğlanoğlu bölgelerinde de etkili oluyor.

Su baskınlarına girne itfaiye ve sivil savunma ekipleri yanında Lefkoşa ve Güzelyurt’tan ekipler de müdahale ediyor.

Edremit göleti taştı.

20 Temmuz Stadyum Kavşağı ile çevre yolunun kesiştiği nokta su taşkınları nedeniyle tafiğe kapatıldı.

Lapta yönüne gidecek olan sürücülerin çevre yolunu kullanması istendi.

Video: Sosyal Medya