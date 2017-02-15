Girne ve Lapta’da uyuşturucu operasyonu
Polis, Girne ve Lapta’da gerçekleştirdiği operasyon ve aramalarda 3 gram kokain ile 30 gram hintkeneviri ele geçirdi.
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Polis, Girne ve Lapta’da gerçekleştirdiği operasyon ve aramalarda 3 gram kokain ile 30 gram hintkeneviri ele geçirdi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün gece saat 22.00 sıralarında Girne’de bir araç park yerinde düzenlenen operasyon sırasında S.B.(E-27), polisleri fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 3 gram ağırlığındaki kokain türü uyuşturucu maddeyi park yerindeki konteyner üzerine atarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis zanlıyı tespit ederek tutukladı.
Lapta’da ise dün 19.30 - 20.30 saatleri arasında F.T.’nin (E-29) ikametgahında polisin yaptığı aramada yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Zanlı F.T. tutuklandı.
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