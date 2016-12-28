Girne ve Meriç'te hırsızlık!
Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, Girne’de Rızkı Eczanesi’ne penceresini kırarak giren S.Y.(E-29), 395 TL ve 10 Sterlin nakit para çaldı.
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Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, Girne’de Rızkı Eczanesi’ne penceresini kırarak giren S.Y.(E-29), 395 TL ve 10 Sterlin nakit para çaldı. Zanlı tutuklandı.
BETON KALIP ÇALDI, TUTUKLANDI
Meriç'te havalimanı yolu üzerindeki bir inşaatın avlusundan Kemal Aktunç’a ait 6 metal beton kalıbını çaldığı tespit edilen M.Y. (E-43) de tutuklandı.
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