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Girne ve Meriç'te hırsızlık!

Girne ve Meriç'te hırsızlık!

Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, Girne’de Rızkı Eczanesi’ne penceresini kırarak giren S.Y.(E-29), 395 TL ve 10 Sterlin nakit para çaldı.

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Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, Girne’de Rızkı Eczanesi’ne penceresini kırarak giren S.Y.(E-29), 395 TL ve 10 Sterlin nakit para çaldı.  Zanlı tutuklandı.

BETON KALIP ÇALDI, TUTUKLANDI

Meriç'te havalimanı yolu üzerindeki bir inşaatın avlusundan Kemal Aktunç’a ait 6 metal beton kalıbını çaldığı tespit edilen M.Y. (E-43) de tutuklandı.

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