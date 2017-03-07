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Girne’de akılalmaz hırsızlık!

Girne’de akılalmaz hırsızlık!

Girne’de bir kafede içeceğine hap atarak uyuttukları kişinin üzerinden 11 bin dolar ile 3 bin 500 TL’yi çalan üç kişi tutuklandı.

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Girne’de bir kafede içeceğine hap atarak uyuttukları kişinin üzerinden 11 bin dolar ile 3 bin 500 TL’yi çalan üç kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, geçen cuma gecesi meydana gelen olayda Girne’de bir kafede kendi aralarında anlaşan R.K. (K-26), N.Y. (K-36) ve M.C.Ç. (E-27) adlı şahıslar, Tarık Ciğer’i içeceğine hap atarak uyuttu.

Üç zanlı, Tarık Ciğer’in cebinden 11 bin Dolar ve 3 bin 500 TL nakit parayı çalmaktan tutuklandı..

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