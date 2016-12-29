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Girne'de akılalmaz olay!

Girne'de akılalmaz olay!

S.K.(E-38) isimli şahıs, kendisinden ayrılmış olan kadın arkadaşını, kullanımında bulunan araca zorla bindirip, kendi ikametghına götürdükten sonra, cinsel taciz ve saldırıda bulunarak öldürmekle tehdit etti.

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Girne'de dün saat 15:00 sıralarında, S.K.(E-38) isimli şahıs, kendisinden ayrılmış olan kadın arkadaşını, kullanımında bulunan araca zorla bindirip, kendi ikametghına götürdükten sonra, cinsel taciz ve saldırıda bulunarak öldürmekle tehdit etti. Zanlı tutuklandı.

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