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Girne'de alkollü içki satışı yapan işletmeler dikkat

Girne'de alkollü içki satışı yapan işletmeler dikkat

Girne Kaymakamlığı 2017 yılı alkollü içki satış ruhsatlarını yenilemek isteyenlerden dilekçe kabul edildiğini açıkladı.

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Girne Kaymakamlığı 2017 yılı alkollü içki satış ruhsatlarını yenilemek isteyenlerden dilekçe kabul edildiğini açıkladı.

Kaymakamlık’tan yapılan açıklamaya göre, ruhsatını yenilemek isteyenler eski alkollü içki ruhsatının yanı sıra, 2017 yılına ait işletme belgesi fotokopisi, işyeri koçan fotokopisi veya Vergi Dairesi onaylı kira sözleşmesi, otellerin ve casinoların ise imtiyaz belgeleriyle birlikte, otel işletme sınıflandırma belgeleri ve şirket onay belgelerini başvuruda hazır bulundurması gerekiyor.

Başvurular için son tarih 10 Mart olarak açıklandı.

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