Girne'de asfaltlama yüzünden o yol kapatılacak
Girne'de yarın ve çarşamba 18.00-04.00 arasında Hirondel Çemberi ile Sulu Çember arasında olan güzergahta asfalt çalışması yapılacağından bu yol kapalı olacak.
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Girne'de yarın ve çarşamba 18.00-04.00 arasında Hirondel Çemberi ile Sulu Çember arasında olan güzergahta asfalt çalışması yapılacağından bu yol kapalı olacak.
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