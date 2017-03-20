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Girne'de asfaltlama yüzünden o yol kapatılacak

Girne'de asfaltlama yüzünden o yol kapatılacak

Girne'de yarın ve çarşamba 18.00-04.00 arasında Hirondel Çemberi ile Sulu Çember arasında olan güzergahta asfalt çalışması yapılacağından bu yol kapalı olacak.

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Girne'de yarın ve çarşamba 18.00-04.00 arasında Hirondel Çemberi ile Sulu Çember arasında olan güzergahta asfalt çalışması yapılacağından bu yol kapalı olacak.

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