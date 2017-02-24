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Girne'de bıçaklı saldırı!

Girne'de bıçaklı saldırı!

İş adamı Bulut Akancan'a bıçaklı saldırı girişimi sonucu koruması olduğu öğrenilen Özer Ustaoğlu isimli şahıs ağır yaralandı.

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İş adamı Bulut Akancan'a bıçaklı saldırı girişimi sonucu koruması olduğu öğrenilen Özer Ustaoğlu isimli şahıs ağır yaralandı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan Bulut Akacan'ın yanında yakın koruması Özer Ustaoğlu ağır yaralanırken bir diğer koruması ise hafif yaralandı. 

Yapılan saldırı sonrası ağır yaralanan Özer Ustaoğlu önce Girne Akçiçek Hastanesi'ne daha sonra Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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