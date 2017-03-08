Girne'de bir genç uyuşturucudan tutuklandı
Girne –Değirmenlik Anayolu’nda dün, yol kenarında şüpheli görülen V.T. (E-28) adlı şahsın kullanımında olan araçta yapılan aramada 2 gr sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ile bir adet ucu yanık sarma sigara bulundu.
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Girne –Değirmenlik Anayolu’nda dün, yol kenarında şüpheli görülen V.T. (E-28) adlı şahsın kullanımında olan araçta yapılan aramada 2 gr sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ile bir adet ucu yanık sarma sigara bulundu.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Polis, zanlı olarak gördüğü V.T.’yi tutukladı.
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