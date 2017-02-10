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Girne'de bu yol iki gün boyunca kapalı olacak!

Girne'de bu yol iki gün boyunca kapalı olacak!

Girne’de, asfalt çalışmaları nedeniyle Semih Sancar Caddesi’nin bir bölümü, yarın ve Pazar 09.00-16.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

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 Girne’de, asfalt çalışmaları nedeniyle Semih Sancar Caddesi’nin bir bölümü, yarın ve Pazar 09.00-16.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Semih Sancar Caddesi’nde İpek Perde ile Kar Market arasında olan güzergahta yarın hava şartlarına bağlı olarak asfalt öncesi hazırlık ve kemirme Pazar günü ise asfalt serimi işlemi yapılacak.

Açıklamada, 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacak çalışmalar süresince bölgenin trafiğe kısmen kapalı olacağı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği belirtildi.

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