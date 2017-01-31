Girne’de eski trafo binası sanat galerisine dönüştürülüyor

Girne Belediyesi, eskiden elektrik trafo merkezi olarak kullanılan yıkılmaya yüz tutmuş binayı sanat galerisine dönüştürüyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Cengizhanlı Sokak’ta, Beycanlar denilen bölgede bulunan yıkılmaya yüz tutmuş tarihi yapının kente kazandırılması için restorasyon çalışmasına başlandığı, bu çalışmanın tamamlanmasının ardından Sanat Galerisi Projesi’nin etaplar halinde hayata geçirileceği ifade edildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne’nin doğal ve tarihi güzellikleri nedeniyle turizm kenti olduğunu, mevcut eski yapıların korunmasının bu çerçevede önem taşıdığını belirtti.

Atıl vaziyette bulunan ve yıkılmaya yüz tutmuş eski trafo binasının Ömer Kalyoncu hükümeti döneminde Belediye’ye verildiğini ifade eden Güngördü, binanın sanatçılar ve sanatseverler için buluşma noktası haline getirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Güngördü, sanat galerileri, sanat merkezleri ve müzelerin bir kentte yaşayan insanların yaşam kalitesinin ve kültür seviyesinin yükseltilmesinde önemli katkı sağladığına inandığını belirtti.