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Girne'de esrarengiz ölüm!

Girne'de esrarengiz ölüm!

Girne’de bu sabah saat 07.00 sırlarında 37 yaşındaki Akile Akdoğan isimli kadın ikamet ettiği apartmanın önünde ölü bulundu.

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Girne’de 37 yaşındaki Akile Akdoğan, Veysel Sokak’taki Kali Apartmanı’nın üçüncü katında bulunan evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan elde edilen bilgiye göre, bu sabah meydana gelen olayda, evinin mutfak balkonundan düşen Akdoğan, olay yerinde hayatını kaydetti.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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