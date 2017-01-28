Girne'de huzur operasyonu

Girne bölgesinde dün gece kumarhane, gece kulüpleri, diskotek, kahvehane ve pansiyonlarda yapılan kontrollerde kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 7 kişi tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin açıklamasına göre, trafikte de yapılan denetimlerde 270 araç kontrol edildi. Trafik suçu işlediği tespit edilen 52 araç sürücüsü aleyhinde ileri işlem yapıldı. Alkollü olan 3 araç sürücüsü ise trafikten men edildi.