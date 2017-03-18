Girne’de huzur operasyonu

Girne Polis Müdürlüğü dün akşam sorumluluk sahasında huzur operasyonu düzenledi.

Dün gece saat 21.00’de başlayıp bu sabah 08.00’e dek süren operasyon sırasında diskotek, kahvehane ve pansiyonları kapsayan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı, 3 kumarhanede ise kumarhanede bulunması yasak 6 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

TRAFİKTE KONTROLLER

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri ise 800 aracı kontrol ettii. Trafik suçu işlediği tespit edilen 119 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.