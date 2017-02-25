Girne’de huzur operasyonu gerçekleştirildi
Girne’de polis dün gece asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi.
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Girne’de polis dün gece asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi.
Polisin açıklamasına göre, bölgede faaliyet gösteren diskotek, kahvehane, pansiyon ve kumarhanelerin kontrol edildiği operasyonda, kumarhaneye girmeleri yasak 8 kişi hakkında yasal işleme gidildi.
Trafik ekiplerinin denetimlerde kontrol edilen 970 araçta suç işlediği tespit edilen 128 araç sürücüsü hakkında işleme gidildi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 6 sürücü ise trafikten men edildi.
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