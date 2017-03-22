Derya Atamer’in kaleme aldığı, Mavi Film Yayınları tarafından çıkarılan “Girne’de Kayıp Hazine” kitabı Özgürlük İlkokulu’nda tanıtıldı.

Konuyla ilgili açıklamasında çocukların Beşparmak Dağları ve Girne’de geçen hikâyeyi okumaktan büyük bir keyif aldıklarını belirten Derya Atamer, hikâyede kişilerin, mekanların ve bilgilerin gerçek olmasının hikayeyi heyecanlı kıldığını kaydetti.

Kıbrıs’ın Hazineleri serisinin birinci kitabı olan kitabın devamı niteliğindeki Aslan Yürekli Richard’ın Kayıp Hazinesi’nin baskı aşamasında olduğunu bildiren Atamer, haziran ayında basılmasını planladıkları ikinci kitabın çocuklardan gelen yoğun ilgi üzerine erkene alındığını duyurdu.

Mavifilm Yayınları Yönetmeni Ali Atamer ise ülke tarihine ve kültürüne bir nebze olsun katkı koymak amacıyla yazılan kitaplara gösterilen ilgiden memnun olduklarını ve hedeflerinin yıl sonuna kadar on bin adet çocuk kitabını çocuklara ulaştırmak olduğunu söyledi.

Toplam 5 kitaptan oluşan ve her kitabın bir kalede geçen macerayı anlatacağı kitap serisinin iki yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.