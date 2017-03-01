Girne'de kişi başına 2 metrekare düşüyor

Duygu Alan

Ülkede inşaat izinlerini vermekte yetkili olan makam Şehir Planlama Dairesi. İnşaat projesi önce Şehir Planlama Dairesi’nden onay ve izin alıyor, ikinci basamakta Mimarlar Odası’ndan onay alıyor. Proje dosyası en son belediyeye gidiyor.

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, belediyeye 2015 yılında 6-10 kat bina inşaatı için toplamda 80 dosya girişi olurken, 2016 yılında 8-10 kat bina inşaatı için 50 dosya girişi oldu.

2017 yılının ilk 2 ayında ise belediyeye 7-10 kat arası bina inşaatı için girişi yapılan dosya sayısı 10.

Girne’de plansız yapılaşmanın doğurduğu sonuçlar, her bir bireyin hayatını olumsuz etkiliyor. Plansız büyüme turizmi baltalıyor, kent ekonomisini sekteye uğratıyor, belediye hizmetlerini yetersiz kılıyor. Girne’de nüfus 80 bine dayandı. Devlet dairelerinin kent merkezinde hizmet vermesinden dolayı Girne merkezde gün içinde nüfus 85 bine kadar çıkıyor.

Turistleri de saydığımızda Girne kent merkezinde ne altyapı ne yollar ne su şebekesi ne de kanalizasyon sistemi ihtiyacı karşılıyor.

Girne’de hızla artan yapılaşmaya paralel gelişen otopark, trafik ve yeşil alan sorunu yaşamı her geçen gün daha çekilmez hale geliyor.

Girne Arıtma kapasitesinin çok üzerinde çalışıyor. 25 bin kişiye göre planlanan Girne arıtma, gün içerisinde 85 bin kişiyi bulan nüfusa yetmiyor, kanalizasyon taşıyor, yollardan akan lağım suları denize akıyor.

Hizmet sektörü de rahatsız

Girne’de artan yapılaşmanın yarattığı sorunlar, kentte sosyal yaşamı felç ederken hizmet sektöründe de olumsuzluk teşkil ediyor. Girne’de yapılaşmadan doğan sorunlar turizmi de baltalıyor.

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, kentteki trafik ve kanalizasyon sorunu sektörde faaliyet gösteren iş insanlarını ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakıyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, restorancıların en büyük sorunu, yeterli sayıda otopark olmaması ve kanalizasyonlardan yollara, yollardan da denize akan lağım suları.

Belediye devletten destek bekliyor

Kentte inşaatlaşma büyüdükçe belediye de ortaya çıkan sıkıntılara çözüm üretme konusunda yetersiz kalıyor.

Girne Belediyesi’ne son 30 ayda 1 milyon 100 bin TL’lik araç satın alındı, 16 yol süpürgecisi, 27’ye 2 yol süpürme makinesi 4’e çıkarıldı. Belediye araç ve personel sayısını arttırmasına rağmen ana arterler dışındaki yerlerde arzu edilen hizmeti veremiyor.

Girne’nin şuan ki nüfusuna göre, belediyenin yeni personel istihdamı yapması gerekiyor ancak Belediyeler Yasası’na göre bu çok da mümkün görünmüyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, nüfusu gün içinde 85 bine dayanan Girne’de mevcut altyapının ihtiyaca cevap vermediğini söyledi, kentte kullanımların kontrol altına alınabilmesi için İmar Planı’nın bir an önce hayat bulması gerektiği kaydetti.

Güngördü: Mutlaka imar planı hayata geçirilmeli

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, kent nüfusunun ciddi oranda arttığına vurgu yaparak mevcut kapasitesi ile 20-25 bin kişiye hizmet veren arıtma sisteminin 80-85 bin kişiye hizmet verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Güngördü, nüfus yoğunluğunun kontrol altına alınması, trafik yoğunluğunun azaltılması, yeşil alanların düzenlenmesi ve şehir içinde kullanımların kontrol altına alınması ve de tüm bu sorunların kaynağı olan plansız yapılaşmanın önüne geçilebilmesi için mutlaka imar planının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“Girne’nin kurtuluşu imar planıdır” diyen Güngördü şunları söyledi: Yıllarca gerek belediye yetkilileri gerek Şehir Planlama Dairesi gerekse İçişleri Bakanlığı imar planına inanmadıkları için Girne’de ciddi bir plansız gelişme oldu. Evlerle oteller, yurtlar üniversiteler iç içe kaldı, altyapı sorunları doğdu.

Biz göreve geldik ve ‘Girne’nin kurtuluşu imar planıdır’ dedik. Adım da attık, Şehir Planlama Dairesi’ne bu konuda maddi manevi destek verdik ve şimdi olumlu bir noktaya geldik. Ama bu noktadan sonra kentin kadarı kurtulacak bilemiyoruz. Çok geç kalındığı bir gerçektir ama var olanı düzenlemek bundan sonraki gelişmeyi kontrol almak için çalışıyoruz. Bu noktada devletin de desteğine ihtiyacımız var. Devlet bir politika değişikliği yaparak belediyeye önemli projelerde ciddi katkı yapması lazımdır. Biz para istemiyoruz, devletten beklentimiz siyasi kararlılık ve destektir.”

“2 ayda 7-10 kat bina inşaatı için 10 dosya girişi yapıldı”

Nidai Güngördü, kentte yapılaşmanın süratle devam ettiğine dikkat çekerek Girne Belediyesi’ne, 2015 yılında 6-10 kat arası bina inşaatı için 80 dosya, 2016 yılında 8-10 katlı bina inşaatı için 52 dosya girişi oldu. Ocak-Şubat 2017 tarihleri arasında ise 7-10 kat bina inşaatı 10 dosya girişi olduğunu kaydetti.

Güngördü, şunları söyledi: “1993 yılında Girne’de bir emirname geçti. Bu emirname, konut alanlarında 3 katlı binalara kadar izin verecek bir emirnameydi. Girne Beyaz Bölge Emirnamesi adını taşıyan bu emirname 17 yıl yürürlükte kaldı. 2010 yılında bir emirname değişikliği ile ansızın bir gece 10 katlı binalara izinler verilmesinin önü açıldı. O günden itibaren de konutlarda yolların genişliğine göre 7-9-10 katlı binalara izin verilmeye başlandı. Bu izinler Şehir Planlama Dairesi’nin yetkisindedir. Proje planlama onayını aldıktan sonra Mimarlar Odası’ndan geçer en son belediyeye gider. Ben 6 kat veri olan katları çok katlı olarak kabul ediyorum ve Girne Belediyesi’ne, 2015 yılında 6-10 kat arası bina inşaatı için 80 dosya, 2016 yılında 8-10 katlı bina inşaatı için 52 dosya girişi oldu. 2017 yılına baktığımızda yılın henüz 2’nci ayını geride bırakmamıza rağmen 7-10 kat bina inşaatı 10 dosya girişi oldu” diye konuştu.

Nidai Güngördü, gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yeşil alanın 5-8 metrekare iken Girne’de bugün kişi başına düşen yeşil alanın 2 metrekare olduğunu belirterek bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Emlak patladı”

Nidai Güngördü, Girne’de emlak sektöründe adeta patlama yaşandığını belirterek, kentte son yıllarda yüzlerce konut ve çok sayıda öğrenci yurtlarının inşa edildiğini söyledi.

Yapılaşmanın altyapı sorunlarını da beraberinde getirdiğini söyleyen Güngördü, Girne’de hızla artan yapılaşmaya paralel otopark, trafik ve yeşil alan sorununun yanı sıra kanalizasyon, su şebekesi sorunlarının da geliştiğini dile getirdi.

Güngördü, şunları kaydetti: “Emlak sektörü Girne’de patladı. Yurtlar, üniversite binaları gündeme geldi, turizm alanında 10 katlı oteller gündeme geldi. Büyük arazi parçalarında şuanda devam eden sadece tek bir inşaat dosyasında 388 ev var. Hemen yanındaki arazide ise 450 konutlu binalar inşa ediliyor. Bu da altyapıda ciddi sıkıntıları ortaya çıkarıyor. Yol sorunu ortaya çıkıyor, trafikte ciddi sıkıntılar yaşanıyor, 25 bin kişiye hizmet verecek kapasitede olan arıtma sistemi 85 bin kişiye hizmet veremiyor, kanalizasyon sorunları yaşanıyor. Su var ama şebeke kentteki yoğunluğu kaldıracak düzeyde değil, arızalar yaşanıyor. 8-10 katlı binalarda cadde sokak genişliği yeterli değil bu da yaya ve araç trafiğinde yığılmalara neden oluyor.”

Küçük: Derhal imar planına geçilmelidir

Girne’de artan yapılaşmanın yarattığı sorunlar, hizmet sektöründe de ciddi olumsuzluklara neden oluyor. Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, kentteki trafik ve kanalizasyon sorunu sektörde faaliyet gösteren iş insanlarını ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakıyor.

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RES-BİR) Başkanı Ercan Küçük, Girne’de restorancıların açısından en büyük sorununun, yeterli sayıda otopark olmaması ve kanalizasyon sorunu olduğunu kaydetti.

Küçük, şunları söyledi: “Bir turizm cenneti olan bir Girne’de bu kadar yüksek binaların olması tarihi dokuyu bozuyor, altyapı sorunlarını ortaya da çıkarıyor. 12 katkı bir binanın her dairesinde bir araba olsa bu araçlar nereye park edilecek, mevcut yollar yoğunluğu kaldırır mı? Trafik ve otopark ciddi sorun. Girne artık belediyenin de kontrolünden çıktı. Belediyenin kente gücü yetmez oldu. Girne Belediyesi’ne bağlı birçok köy var. Hangi birine yetiştirsin, nereye hizmet götüreceğini şaşırdı. Kentteki hızla gelişen yapılaşma restorancıları da olumsuz etkiliyor. En büyük sorun, park ve kanalizasyon sorunu. Bugün limana oturduğunuzda lağım kokularından ne yemek yenir ne de limanda gezilir. Turistler yükselen lağım kokusundan burunlarını kapatıyor. Kısacası hem kenti mahvettik hem ekonomiyi. Ancak her şey bitmiş değil, halen kurtarılabilir olan alanlar için Girne’de imar planına geçilmelidir.”