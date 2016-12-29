Girne'de otel lobisinde ölüm!

Girne’de faaliyet gösteren bir otelde kalan Özcan Gürses (E-52), otelin lobisinde otururken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bu sabah 04.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müteveffanın cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.